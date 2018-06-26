Кака: "Бразилия находится на верном пути"

Обладатель "Золотого мяча" 2007-го года Кака оценил шансы сборной Бразилии на выигрыш Чемпионата Мира в России.

"Бразилия находится на правильном пути. В матче против Сербии будет видно - набрала команда максимальные обороты или еще нет. Но после второй половины матча с Коста-Рикой у меня появилась уверенность в сборной", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Кака прокомментировал слухи о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru