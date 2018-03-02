Кака дал совет Бэйлу

Экс-хавбек "Реала" Кака дал совету форварду "сливочных" Гарету Бэйлу.

"Я понимаю, через что проходит Бэйл. Но он трижды побеждал в Лиге Чемпионов, а я нет. Он многого добился с "Реалом". Все, что я могу ему сказать, это быть терпеливым. Потому что он уже испытывает давление со стороны СМИ, фанатов и одноклубников.

Одноклубники не давят на тебя, а подбадривают, но когда ты травмирован, а они тренируются, это трудно. Это другой вид давления. И если при этом еще давить на самого себя, то становится еще тяжелее. Надо избегать этого. Никто не застрахован от повреждения, что угодно может случиться. Худший враг травмированного футболиста - он сам" - приводит слова Кака Marca.

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