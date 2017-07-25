Кака: "Где бы ни играл Неймар, я уверен, он будет великолепен"

Полузащитник сборной Бразилии Кака поделился мнением о возможном трансфере своего партнёра по национальной команде Неймара из "Барселоны" в ПСЖ.

"Все хотят больших футболистов, а Неймар, безусловно, к таковым относится. Я не знаю, что творится в его голове, чего он хочет. Не знаю, считает ли Неймар, что его время в "Барселоне" подошло к концу. Могу лишь сказать, что Неймар - потрясающий футболист. Где бы он ни играл, я уверен, он будет великолепен. Желаю ему удачи в принятии решения" - приводит слова Кака Sport.es.

Напомним, что ПСЖ готов заплатить за Неймара 222 миллиона евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

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