Кака хочет получить должность в "Милане"

Известный бразильский футболист Кака поделился планами на будущее.

"Вскоре я вернусь в футбол, возможно, стану спортивным директором. В августе у меня закончатся курсы спортивного менеджмента, а там и определюсь, что делать дальше.

Получить должность в "Милане" было бы отлично. Это престижный клуб, за который ранее я выступал", - приводит слова Кака Fox Sports.

Напомним, что Кака являлся игроком "Милана" с 2003 по 2009 год. В 2007 году бразилец удостоился "Золотого мяча".

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