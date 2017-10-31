Кака может вернуться в "Сан-Паулу"
Президент "Сан-Паулу" Леко намерен попытаться подписать полузащитника "Орландо Сити" Кака, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, босс "трёхцветных" планирует встретиться с звёздным бразильцем в декабре, после того как истечёт контракт футболиста с американским клубом.
Стоит отметить, что Кака является воспитанником "Сан-Паулу", за основную команду выступал с 2001 по 2003 год, а также во второй половине 2014 года.
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