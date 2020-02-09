Кака назвал лучших футболистов в мире на каждой позиции
Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака поделился мнением о лучших футболистах в мире.
"Алиссон является лучшим вратарем в мире, Фабиньо входит в число лучших полузащитников. Лучшие нападающие - Фирмино и Луис Суарес. Фирмино все время двигается и создает моменты. Мне приятно видеть, что бразильцы добились успеха в Премьер-лиге", - приводит слова Кака Sky Sports.
Ранее Кака заявил, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Не пропустите: Алиссон признан лучшим бразильским футболистом 2019 года, играющим в Европе. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
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|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Тоттенхэм
|25
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|6
|Шеффилд Юнайтед
|25
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|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
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|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
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|Норвич Сити
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|18