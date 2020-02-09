Кака назвал лучших футболистов в мире на каждой позиции

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака поделился мнением о лучших футболистах в мире.

"Алиссон является лучшим вратарем в мире, Фабиньо входит в число лучших полузащитников. Лучшие нападающие - Фирмино и Луис Суарес. Фирмино все время двигается и создает моменты. Мне приятно видеть, что бразильцы добились успеха в Премьер-лиге", - приводит слова Кака Sky Sports.

Ранее Кака заявил, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

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