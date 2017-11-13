Кака назвал преемника Месси и Роналду

Теги каканеймарлионель мессикриштиану роналду

Кака назвал преемника Месси и РоналдуОбладатель "Золотого мяча" 2007-го года Кака назвал преемника лучших футболистов современности Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Следующий обладатель "Золотого мяча" после Месси и Роналду? Футбол - это не точная наука, поэтому трудно сказать, что произойдет в будущем, но я бы предположил, что следующий "Золотой мяч" после эпохи Криштиану и Месси будет за Неймаром", - цитирует 35-летнего бразильца AS.

Не пропустите: Сара Саламо - новая девушка Иско. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов