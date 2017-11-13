Кака назвал преемника Месси и Роналду

Обладатель "Золотого мяча" 2007-го года Кака назвал преемника лучших футболистов современности Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Следующий обладатель "Золотого мяча" после Месси и Роналду? Футбол - это не точная наука, поэтому трудно сказать, что произойдет в будущем, но я бы предположил, что следующий "Золотой мяч" после эпохи Криштиану и Месси будет за Неймаром", - цитирует 35-летнего бразильца AS.

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