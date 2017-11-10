Кака назвал самых сумасшедших футболистов, с которыми ему довелось играть

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Кака назвал самых сумасшедших футболистов, с которыми ему довелось играть

Известный бразильский полузащитник Кака назвал самых сумасшедших и весёлых футболистов, с которыми ему довелось играть.

"Назову двоих - Робиньо и Марсело. У них своеобразная манера разговаривать, выдумывать, креативить. Любую ситуацию переворачивают в шутку. Можно долго смеяться под их комментарии, если они смотрят телевизор или слушают музыку" - сказал Кака.

Напомним, что ранее Робиньо и Марсело были партнёрами Кака по сборной Бразилии. Также Кака играл вместе с Марсело в "Реале".

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