Кака не исключил, что однажды возглавит "Милан"

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Кака не исключил, что однажды возглавит "Милан"

Известный бразильский футболист Кака допускает, что после завершения карьеры попробует свои силы на тренерском поприще.

"Я ни с кем не связан контрактом, но всё ещё чувствую себя футболистом. В ближайшие недели я приму решение о своём будущем. Я бы хотел остаться в футболе. Возможно, как тренер или спортивный директор. Для того, чтобы стать тренером, нужно почувствовать, что это твоё призвание. Я бы мог использовать всё, чему научился у Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Тренировать "Милан"? Почему бы и нет? "Милан" остаётся в моём сердце, как и другие клубы, в которых я играл. Мои двери открыты всем" - приводит слова 35-летнего полузащитника Football Italia.

Напомним, что Кака покинул "Орландо Сити" и сейчас является свободным агентом.

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