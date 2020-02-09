Кака не исключил уход Месси из "Барселоны"
Бывший полузащитник "Реала" Кака заявил, что он не исключает ухода из "Барселоны" аргентинского нападающего Лионеля Месси.
"Я допускаю вероятности ухода Месси из "Барселоны". Для него не будет проблемой стать звездой английской Премьер-лиги или одного из трех сильнейших европейских чемпионатов.
Впрочем, все будет зависеть от его желания. Сейчас его сложно представить в другом клубе. Впрочем, однажды он может сказать себе, что хочет попробовать что-то новое и стать лучшим футболистом в мире в другом клубе.
Когда Роналду ушел из "Реала", то многие фанаты были расстроены. Но они понимали, что Криштиану хочет получить новый вызов", - приводит слова Кака Sky Sports.
Не пропустите: Пети: "Роналду - монстр, а Месси, которому 32 года, осталось играть на самом высоком уровне еще год или два". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
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|2
|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
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