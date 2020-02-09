Кака не исключил уход Месси из "Барселоны"

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Кака не исключил уход Месси из "Барселоны"
Бывший полузащитник "Реала" Кака заявил, что он не исключает ухода из "Барселоны" аргентинского нападающего Лионеля Месси

"Я допускаю вероятности ухода Месси из "Барселоны". Для него не будет проблемой стать звездой английской Премьер-лиги или одного из трех сильнейших европейских чемпионатов.

Впрочем, все будет зависеть от его желания. Сейчас его сложно представить в другом клубе. Впрочем, однажды он может сказать себе, что хочет попробовать что-то новое и стать лучшим футболистом в мире в другом клубе.

Когда Роналду ушел из "Реала", то многие фанаты были расстроены. Но они понимали, что Криштиану хочет получить новый вызов", - приводит слова Кака Sky Sports.

Не пропустите: Пети: "Роналду - монстр, а Месси, которому 32 года, осталось играть на самом высоком уровне еще год или два". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Бред.. Никуда он не уйдет... Все эти козни пройдут и все их забудут... Это другие - чуть что - сразу ухожу... Команда не выиграла ЛЧ - ухожу, меня меняют по-ходу матча - все, тренер сукин сын, я ухожу, я не стал главным в команде, зарплату не хотят повышать, мне не дали ЗМ, Ди Стефано считают большей иконой, чем я - я ухожу... Вот это и есть те самые вызовы для известно кого... И вызовы эти - эгоизм, себялюбие, высокомерие, неуважение и прочее... Так держать, "лучший игрок мира"!!!!! Только не этого мира, а придуманного для себя любимого... И все это без имен... Все знают про кого я...

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