Кака не смог выделить лучшего в паре Месси - Роналду

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Кака не смог выделить лучшего в паре Месси - Роналду

Известный бразильский полузащитник Кака не смог выделить лучшего в паре Лионель Месси - Криштиану Роналду.

На вопрос, кого из них он выбрал бы, Кака ответил: "Обоих".

Напомним, что Кака играл вместе с Роналду в мадридском "Реале". 

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