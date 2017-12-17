Кака объявил о завершении карьеры

Бразильский полузащитник Кака принял решение о завершении карьеры.

"Моя карьера в качестве профессионального футболиста завершена. Теперь я буду готовиться к новому этапу. Я остаюсь в футболе, но уже не игроком. Скажу сразу, что несмотря на мою успешную карьеру игрока, нет никаких гарантий того, что я стану хорошим руководителем", - сказал Кака в эфире TV Globo.

35-летний Кака за свою карьеру выступал за "Сан-Паулу", "Милан", "Реал" и "Орландо Сити". За сборную Бразилии сыграл 92 матча и забил 29 голов. Чемпион Италии, чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Конфедераций, обладатель "Золотого мяча".

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