Кака: "Официального предложения из России не было, но разговоры с московскими командами шли"

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Кака: "Официального предложения из России не было, но разговоры с московскими командами шли"
Бразильский полузащитник "Орландо Сити" Кака прокомментировал информацию о том, что в начале карьеры он мог перейти в ЦСКА.

"Официального предложения из России не было. Шли разговоры с московскими командами. Уже не помню, связывался ли ЦСКА, если честно. Я мог оказаться в "Байере", "Брешии", "Манчестер Сити", "Челси", - приводят слова Кака российские СМИ.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер говорил, что трансфер Кака был практически согласован, но футболист все-таки перешел в "Милан".

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