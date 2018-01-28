Кака отметился дублем в товарищеском матче за "Барселону"

Эквадорская "Барселона" в товарищеском матче разгромила перуанский "Спорт Бойз" со счетом 6:2.

Дублем за барселонцев отметился бывший полузащитник "Реала" и сборной Бразилии Кака, который некоторое время назад завершил карьеру.