Кака отметился дублем в товарищеском матче за "Барселону"

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Кака отметился дублем в товарищеском матче за "Барселону"

Эквадорская "Барселона" в товарищеском матче разгромила перуанский "Спорт Бойз" со счетом 6:2.

Дублем за барселонцев отметился бывший полузащитник "Реала" и сборной Бразилии Кака, который некоторое время назад завершил карьеру.

Видео: "Барселона" - "Спорт Бойз".

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