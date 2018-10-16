Кака поделился мнением о перспективах новичка "Милана"

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Кака поделился мнением о перспективах новичка "Милана"

Бывший полузащитник "Милана" Кака поделился мнением о перспективах своего соотечественника Лукаса Пакеты, который вскоре станет игроком "россонери".

"У него светлое будущее, но нам стоит воздержаться от сравнений, которых стало слишком много. Пакету сравнивают со мной, Роналдиньо, Ривалдо, Кафу, Алешандре Пато. Со всеми бразильцами, которые выступали за "Милан". Не нужно этого делать. Я уверен, что это поможет ему прийти в "Милан" и заиграть, не отвлекаясь на посторонние вещи" - приводит слова Кака Goal.com.

Напомним, что "Милан" согласовал трансфер 21-летнего Пакеты за 35 миллионов евро.

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