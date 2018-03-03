Кака поделился мнением об успехах Криштиану Роналду

Известный бразильский полузащитник Кака поделился мнением об успехах форварда "Реала" Криштиану Роналду.

"Криштиану - очень большой игрок. Болельщики должны гордиться им. Мне повезло играть с Роналду на протяжении четырёх лет. Я не мог представить, что он сможет зайти так далеко. Думаю, он сам не мог это представить. Роналду видел, что у него есть потрясающие условия, но то, чего он добился - невероятно. Пять "Золотых мячей", столько голов - невозможно осознать, что он достиг всего этого в клубе" - цитирует 35-летнего футболиста Marca.

Напомним, что Кака и Роналду играли вместе за "Реал" с 2009 по 2013 год.

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