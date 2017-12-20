Кака получил предложение о работе в "Милане"



Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне заявил, что "россонери" предложили бывшему игроку команды Кака занять должность в структуре клуба.

"Пару недель назад я говорил с Кака и его отцом. Мы обсуждали его возможное возвращение в "Милан". Он сказал, что ему нужно подумать об этом около месяца. Думаю, что мы еще раз встретимся до Рождества. Возможно, он вернется в клуб", - приводит слова Фассоне Football Italia.

Напомним, что Кака выступал за "Милан" выступал за "Милан" с 2003 по 2009 годы, а также в сезоне 2013/14. На прошлой неделе хавбек завершил карьеру футболиста.

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