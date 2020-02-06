Кака порассуждал о шансах Неймара выиграть "Золотой мяч" в 2020 году

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака оценил перспективы своего соотечественника Неймара стать обладателем "Золотого мяча" в 2020 году.

"Моё мнение - он может выиграть награду, потому что является одним из лучших футболистов в мире, в этом нет никаких сомнений. Всё, что ему нужно прямо сейчас - завоевать командные трофеи в этом сезоне и быть одним из главных творцов этих достижений. Если ПСЖ выиграет Лигу Чемпионов, то, вероятно, Неймар получит "Золотой мяч", - цитирует Кака Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что лучшим результатом в карьере Неймара было попадание в тройку претендентов на "Золотой мяч".

Сам Кака в 2007 году получал вышеуказанную награду, будучи тогда игроком победителя ЛЧ "Милана".

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