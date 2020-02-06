Кака порассуждал о шансах Неймара выиграть "Золотой мяч" в 2020 году

1 Теги каканеймарпсжзолотой мяч

Кака порассуждал о шансах Неймара выиграть "Золотой мяч" в 2020 году

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака оценил перспективы своего соотечественника Неймара стать обладателем "Золотого мяча" в 2020 году.

"Моё мнение - он может выиграть награду, потому что является одним из лучших футболистов в мире, в этом нет никаких сомнений. Всё, что ему нужно прямо сейчас - завоевать командные трофеи в этом сезоне и быть одним из главных творцов этих достижений. Если ПСЖ выиграет Лигу Чемпионов, то, вероятно, Неймар получит "Золотой мяч", - цитирует Кака Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что лучшим результатом в карьере Неймара было попадание в тройку претендентов на "Золотой мяч".

Сам Кака в 2007 году получал вышеуказанную награду, будучи тогда игроком победителя ЛЧ "Милана".

Не пропустите: В "Барселоне" высказались о возможных трансферах Неймара и Лаутаро Мартинеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Мбаппе будет против... Пилить будут ЗМ, как гири в "Золотом теленке"...

Ответить

главное

"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина

"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 23 58
2 Марсель Марсель 23 46
3 Ренн Ренн 23 40
4 Лилль Лилль 23 37
5 Монпелье Монпелье 23 34
6 Лион Лион 23 33
7 Реймс Реймс 23 33
8 Ницца Ницца 23 33
9 Страсбур Страсбур 23 33
10 Монако Монако 23 32
11 Нант Нант 23 32
12 Бордо Бордо 23 31
13 Анжер Анжер 23 30
14 Брест Брест 23 29
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 23 28
16 Метц Метц 23 27
17 Дижон Дижон 23 24
18 Ним Ним 23 21
19 Амьен Амьен 23 20
20 Тулуза Тулуза 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов