Кака посетил Санкт-Петербург и побывал на стадионе "Зенита"

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Кака посетил Санкт-Петербург и побывал на стадионе "Зенита"
Известный бразильский футболист Кака принимает участие в проекте китайского телевидения, посвященному Чемпионату Мира-2018 и в рамках него приехал в Санкт-Петербург на несколько дней.

"Я впервые на стадионе "Санкт-Петербург" и вообще впервые в вашем городе. Вижу, что здесь уже все готово к чемпионату мира, и не менее важно, что эта арена останется в распоряжении команды и после турнира. Не могу сказать, что хорошо знаком с "Зенитом", но, конечно, я знаю этот клуб, поскольку здесь играл мой друг Халк. Летом я планирую снова сюда приехать, чтобы посмотреть несколько матчей", - цитирует Кака официальный сайт "Зенита".

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