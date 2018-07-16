Кака прокомментировал переход Роналду в "Ювентус"

Теги реал мадридювентускакакриштиану роналду

Кака прокомментировал переход Роналду в "Ювентус"Обладатель "Золотого мяча" 2007-го года Кака прокомментировал переход форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Вероятно, он подумал, что достиг всего, чего мог, с "Реалом", и теперь пришло время изменить обстановку, чтобы сохранить мотивацию", - приводит слова известного в прошлом бразильского футболиста AS.

Напомним, "Реал" определился с заменой для Роналду. | soccernews.ru

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