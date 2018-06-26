Кака прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"

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Кака прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"Обладатель "Золотого мяча" 2007-го года Кака прокомментировал возможный переход форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Это его личное решение. Конечно, если сейчас он будет подписан "Реалом", появятся слухи, что он ушел в ПСЖ, чтобы  впоследствии можно было перебраться в Мадрид. Но если он действительно этого хочет, ему нужно сделать это и быть готовым управлять ситуацией", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес находится в ежедневном контакте с отцом Неймара. | soccernews.ru

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