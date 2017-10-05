Кака рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Сити"
Полузащитник "Орландо Сити" Кака рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Сити" в 2009 году. По словам 35-летнего бразильца, "горожане" предлагали за него 100 миллионов фунтов (112 миллионов евро).
"Переговоры зашли далеко. Единственное, что отделяло меня от "Манчестер Сити" - это моё последнее слово. Зарплата, предлагаемая мне, была намного выше той, что я получал в "Милане". Я спрашивал себя, как будет выглядеть моя жизнь в Англии, как я смогу прижиться в новом клубе, насколько тяжело будет моей жене и детям сменить обстановку. Все эти мысли крутились у меня в голове. В итоге я пришёл к выводу, что мне не время переходить в "Сити". Основная причина заключалась в том, что я не был уверен в будущем создаваемой команды. Мне было непонятно, как пойдёт процесс перестройки команды и сработает ли это. Мне предлагали поменять один из самых успешных клубов в Европе на команду, которая была только в начале своего пути. Я предпочёл не рисковать" - цитирует Кака Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0