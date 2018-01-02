Кака рассказал о своём любимом российском футболисте

Известный бразильский футболист Кака рассказал, игра какого россиянина ему наиболее импонирует.

"Я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в "Арсенале" - сказал Кака.

Напомним, что сейчас 36-летний Аршавин выступает за казахстанский "Кайрат".

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