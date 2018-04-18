Кака рассказал о своих сложностях в "Реале"

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Кака рассказал о своих сложностях в "Реале"

Известный бразильский футболист Кака вспомнил о своем переходе из "Милана" в "Реал".

"Я был потерян после перехода в "Реал". Меня все любили в Италии. Но в Испании было наоборот, все хотели, чтобы я ушел. Мне было тяжело ладить с Моуринью. Я ждал, что он даст мне шанс, но этого не происходило. У меня не было возможности доказать ему, что я в хорошей форме. Я тренировался и молился. Я не был рад работе с ним. Впрочем затем меня порадовали его слова о том, что я – один из лучших футболистов, которых он тренировал", - приводит слова Кака Football Italia. 

Напомним, что Кака перешел в "Реал" в 2009 году за 65 миллионов евро и выступал за клуб до 2013 года. Бразилец провел за королевский клуб 120 матчей и забил 29 голов.

В конце прошлого года Кака объявил о завершении карьеры. 

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