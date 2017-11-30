Кака рассказал, почему отклонил выгодное предложение "Манчестер Сити"

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Кака рассказал, почему отклонил выгодное предложение "Манчестер Сити"Полузащитник американского "Орландо Сити" Кака рассказал, почему он в свое время отклонил выгодное предложение английского "Манчестер Сити".

"Я сидел дома, когда зазвонил телефон - я все еще могу это помнить. Это был мой отец, и он казался нервным и возбужденным. Он сказал мне, что команда из Англии, "Манчестер Сити", сделала "Милану" огромное предложение по мне.

Прежде чем я смог отреагировать, он добавил, что "Милан" готов принять заявку. Я совершенно не подозревал, что "Манчестер Сити" заинтересован в подписании меня, пока они не представили официальное предложение "Милану"...

Заработная плата, которую мне предлагали, была намного выше, той, что я зарабатывал в "Милане". В такие моменты, как этот, вы начинаете задумываться, как будет выглядеть ваше будущее. Это естественно.

Я, наконец, пришел к выводу, что для моего перехода это было не совсем подходящее время, и главная причина заключалась в неуверенности в процессе создания команды, которую они собирались построить. Мне было непонятно, как будет изменена команда, и я не был уверен, что все это сработает", - цитирует 35-летнего хавбека FourFourTwo.

Напомним, "Манчестер Сити" продлил контракт с Давидом Силвой. | soccernews.ru

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