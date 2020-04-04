Кака сделал выбор между Месси и Роналду
Легендарный бразильский футболист, обладатель "Золотого мяча" 2007 года Кака высказался о сильных сторонах лучших игроков современности Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".
"Я играл вместе с Криштиану, и должен признать, что он невероятен. Но я выберу Месси, потому что это гений и чистый талант. Его игра поразительна. Криштиану - это машина. Не только с точки зрения его силы, мощи и скорости. Он силён ментально. Он всегда хочет побеждать и быть лучшим. Для меня это самое невероятное из его качеств", - приводит слова Кака Goal.com.
Напомним, что Месси шесть раз в карьере выигрывал "Золотой мяч", у Роналду пока на одну награду меньше.
В текущем сезоне 32-летний аргентинец забил 24 мяча и сделал 16 ассистов в 31 матче. 35-летний португалец отличился 25 голами и 4 результативными передачами в 32 играх.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|2
|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Эспаньол
|20
|14