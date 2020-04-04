Кака сделал выбор между Месси и Роналду

Легендарный бразильский футболист, обладатель "Золотого мяча" 2007 года Кака высказался о сильных сторонах лучших игроков современности Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

"Я играл вместе с Криштиану, и должен признать, что он невероятен. Но я выберу Месси, потому что это гений и чистый талант. Его игра поразительна. Криштиану - это машина. Не только с точки зрения его силы, мощи и скорости. Он силён ментально. Он всегда хочет побеждать и быть лучшим. Для меня это самое невероятное из его качеств", - приводит слова Кака Goal.com.

Напомним, что Месси шесть раз в карьере выигрывал "Золотой мяч", у Роналду пока на одну награду меньше.

В текущем сезоне 32-летний аргентинец забил 24 мяча и сделал 16 ассистов в 31 матче. 35-летний португалец отличился 25 голами и 4 результативными передачами в 32 играх.

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