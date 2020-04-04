Кака сделал выбор между Месси и Роналду

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Кака сделал выбор между Месси и Роналду

Легендарный бразильский футболист, обладатель "Золотого мяча" 2007 года Кака высказался о сильных сторонах лучших игроков современности Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

"Я играл вместе с Криштиану, и должен признать, что он невероятен. Но я выберу Месси, потому что это гений и чистый талант. Его игра поразительна. Криштиану - это машина. Не только с точки зрения его силы, мощи и скорости. Он силён ментально. Он всегда хочет побеждать и быть лучшим. Для меня это самое невероятное из его качеств", - приводит слова Кака Goal.com.

Напомним, что Месси шесть раз в карьере выигрывал "Золотой мяч", у Роналду пока на одну награду меньше.

В текущем сезоне 32-летний аргентинец забил 24 мяча и сделал 16 ассистов в 31 матче. 35-летний португалец отличился 25 голами и 4 результативными передачами в 32 играх.

Не пропустите: Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Человек трансформировал свое тело и стал машиной. А Лионель застрял в «Барселоне», которую пожирают изнутри скандалы – не впервой, ведь Гвардиола пошел, бурча под нос, что ноги его в клубе с таким руководством не будет, Луис Энрике был в центре скандалов, а Вальверде – заложником оных. Кике Сетьен тоже не показал команде, что готов к финалу Лиги чемпионов. А Месси не демонстрирует коллективу, что может включать характер в решающий момент, а не только ставить на рандомную гениальность. В этом ключевая разница. Роналду – чемпион по духу, который всегда был немножко в стороне в командной иерархии, а Лионель – классический маленький диктатор. Почему-то так получается, что когда коротышки пробуют всем управлять, то в основном все завершается плохо… Македонский, Карл Великий, Чингисхан, Тамерлан, Наполеон, Гитлер и прочие душегубы были ниже Лионеля ростом. Не то чтобы у богатырей получалось обязательно лучше, но психиатры не дадут соврать – комплексы влияют на поведение. Месси точно является капризным человеком с огромным перечнем странностей, не душа компании и не классический капитан-вожак по характеру. Не раз сдавался в ЛЧ. А Бонуччи, от которого комплиментов обычно не дождешься, вот так отозвался о Роналду и его влиянии: «Криштиану – боевая машина. Им можно только восхищаться. Каждый игрок „Ювентуса“ чему-то у него научился за два года». У Месси можно научиться только попытке диктовать клубу трансферную политику и повышать себе зарплату до рекордной?

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