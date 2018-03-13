Кака: "Следил за "Зенитом", когда за него играл Халк, а тренером был Спаллетти"

Обладатель "Золотого мяча" 2007-го года Кака высказался о своем отношении к питерскому "Зениту".

"Сейчас я знаю про "Зенит" не так много, но я следил за командой, когда за нее играли мои друзья, такие как Халк, а Спаллетти был главным тренером. Я следил за "Зенитом" в основном из-за этих парней", - цитирует бывшего футболиста Sport24.

Напомним, сегодня Кака побывал на стадионе "Зенита". | soccernews.ru