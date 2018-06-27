Кака: "Слишком рано сравнивать Неймара с Пеле"

Обладатель "Золотого мяча" 2007-го года Кака высказался о сравнениях форварда сборной Бразилии Неймара с королем футбола Пеле.

" О сравнениях Неймара с Пеле еще слишком рано говорить. Неймару - только 26 лет, он все еще достигает возраста зрелости. В ближайшие годы он будет являться одним из кандидатов на выигрыш "Золотого мяча", потому что он продолжает прогрессировать ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Кака прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru