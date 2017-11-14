Кака: "В "Реале" есть крайности в хорошем и плохом"

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Кака: "В "Реале" есть крайности в хорошем и плохом"

Бразильский полузащитник Кака вспоминает о периоде своих выступлений за "Реал".

"В "Реале" есть крайности в хорошем и плохом. Нужно привыкнуть к тому, как пресса и болельщики воспринимают различные ситуации. Могу сказать, что для меня это стало невероятным опытом. Я стал там более зрелым, в первую очередь – как личность", - приводит слова Кака Goal.com.

Напомним, что Кака перешел в "Реал" из "Милана" в 2009 году за 65 миллионов евро, провел за клуб 120 матчей и забил 29 голов.

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