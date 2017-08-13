Кака в шутку потрепал соперника за лицо и получил за это красную карточку



Бразильский полузащитник "Орландо Сити" Кака был удален в матче чемпионата МЛС против "Нью-Йорк Рэд Буллз" (1:3).

В концовке поединка на поле возникла стычка между игроками. Кака, успокаивая соперника, в шутку взял его за лицо.

Видео: Удаление Кака.

After Video Review, a red card is shown to Kaka of Orlando City SC for violent conduct. #NYvORL https://t.co/eoyP2CckxJ — Major League Soccer (@MLS) 13 августа 2017 г.

Впрочем, арбитр оценил это как акт агрессии и показал бразильцу красную карточку. Отговорить судью от этого решения пытались футболисты обеих команд, но он остался непреклонен.

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