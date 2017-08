Кака в шутку потрепал соперника за лицо и получил за это красную карточку

Бразильский полузащитник "Орландо Сити" Кака был удален в матче чемпионата МЛС против "Нью-Йорк Рэд Буллз" (1:3).

В концовке поединка на поле возникла стычка между игроками. Кака, успокаивая соперника, в шутку взял его за лицо.

After Video Review, a red card is shown to Kaka of Orlando City SC for violent conduct. #NYvORL https://t.co/eoyP2CckxJ