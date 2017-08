Кака встретился с игроками "Реала"

Мадридский "Реал" в товарищеском матче сыграет с "Орландо Сити".

Перед матчем футболистов мадридского клуба посетил хавбек соперников Кака.

Фотографию с ним разместил в своем твиттере капитан "сливочных" Серхио Рамос.

¡Qué bueno verte, @KAKA!

Good to see you, Kaká!#MLSAllstar ⚽️ pic.twitter.com/c9iApvNi3X