Кака встретился с игроками "Реала"
Мадридский "Реал" в товарищеском матче сыграет с "Орландо Сити".
Перед матчем футболистов мадридского клуба посетил хавбек соперников Кака.
Фотографию с ним разместил в своем твиттере капитан "сливочных" Серхио Рамос.
Фото: Рамос и Кака.
¡Qué bueno verte, @KAKA!— Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 августа 2017 г.
Good to see you, Kaká!#MLSAllstar ⚽️ pic.twitter.com/c9iApvNi3X
Напомним, что форвард выступал за "Реал" с 2009 по 2013 годы.
Не пропустите: Кака высказался о предстоящей встрече с "Реалом". | http://soccernews.ru
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|Реал Сосьедад
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|Атлетик Бильбао
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|Эспаньол
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|Алавес
|38
|55
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|Эйбар
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|Малага
|38
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|Валенсия
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|Депортиво Ла-Корунья
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|Леганес
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