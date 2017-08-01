Кака встретился с игроками "Реала"

Мадридский "Реал" в товарищеском матче сыграет с "Орландо Сити".

Перед матчем футболистов мадридского клуба посетил хавбек соперников Кака.

Фотографию с ним разместил в своем твиттере капитан "сливочных" Серхио Рамос.

Фото: Рамос и Кака.

Напомним, что форвард выступал за "Реал" с 2009 по 2013 годы.

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