Кака высказался о несостоявшемся уходе Неймара из ПСЖ

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Кака высказался о несостоявшемся уходе Неймара из ПСЖ
Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака прокомментировал несостоявшийся уход своего соотечественника Неймара из ПСЖ.

"Неймару может пойти на пользу тот факт, что он остался в ПСЖ. Это может быть хорошо для обеих сторон. В ПСЖ пытаются построить команду, которая сможет выиграть Лигу Чемпионов. Неймар может быть в ней лидером. Думаю, он проведет отличный сезон", - приводит слова Кака Sky Sports.

Напомним, что в летнее трансферное окно 27-летний Неймар пытался вернуться в свой бывший клуб "Барселону". На форварда также претендовали "Реал" и "Ювентус". Впрочем, ни один из заинтересованных клубов не сумел договориться с ПСЖ по сумме трансфера.

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