Кака высказался о предстоящей встрече с "Реалом"

Полузащитник "Орландо Сити" и сборной звезд МЛС Кака очень ждет встречи против "Реала", которая пройдет 2 августа.

Напомним, что бразильский хавбек с 2009 по 2013 год выступал за "сливочных".

"Думаю, что это будет хороший опыт. Это будет моя третья игра за сборную звезд МЛС. Это здорово! Такие матчи позволяют обмениваться опытом с другими игроками из других клубов, и играть в одной команде с такими именитыми игроками, как Швайнштайгер, Джовинко и Давид Вилья. Не могу дождаться, когда сыграют против своей бывшей команды - "Реала", - сказал он.

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