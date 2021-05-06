Кака высказался по поводу борьбы "Милана" за ЛЧ

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Кака высказался по поводу борьбы "Милана" за ЛЧФото: инстаграм Кака/Автор неизвестен

Экс-полузащитник "Милана" Кака высказался о будущем команды перед матчем с "Ювентусом".

"Мне жаль, что "Милан" до сих пор не вернулся в Лигу чемпионов. Жду не дождусь, когда он снова сыграет в этом соревновании, до этого рукой подать.

Сейчас ему предстоит матч против "Ювентуса" и Андреа Пирло. "Милану" по силам победить и вернуться в ЛЧ. Надеюсь, так и случится", – сказал Кака во время трансляции на Twitch-канале "Милана".

Игра между "Миланом" и "Ювентусом" состоится 9 мая.

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