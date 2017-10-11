Кака: "Я покину "Орландо", но не ухожу из футбола"

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Кака: "Я покину "Орландо", но не ухожу из футбола"
Бразильский полузащитник "Орландо Сити" Кака заявил, что он пока не думает о завершении карьеры.

"Я не буду продлевать контракт с "Орландо" и это все о чем я могу сказать на данный момент. Это не связано с моим физическим состоянием. Пока что я решил только уйти из "Орландо" и это пока что единственное принятое решение", - приводит слова Кака Football Italia.

Нынешний контракт 35-летнего Кака с "Орландо" истекает 31 декабря 2017 года.

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