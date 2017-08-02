Кака: "Я в первый раз сыграю против "Реала" - это что-то особенное"

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Кака: "Я в первый раз сыграю против "Реала" - это что-то особенное"Полузащитник "Орландо" Кака в очередной раз рассказал о своих эмоциях перед игрой с "Реалом", за который он играл с 2009 по 2013 год.

"Я в первый раз сыграю против "Реала" - это что-то особенное. На тренировке я поговорил с игроками "Реала", у меня среди них много друзей. У меня будет шанс сыграть против них на одном поле. 

В прошлом сезоне "Реал" выступил великолепно, выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Для Зинедина Зидана это всего второй год в команде. И это огномное достижение. Поздравляю их с достигнутым", - сказал он.

Напомним, матч состоится 3 августа. Начало игры - 4.00 по московскому времени.

Читайте: Кака встретился с игроками "Реала" | http://soccernews.ru

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