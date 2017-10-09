Кака задумался о завершении карьеры

Известный бразильский полузащитник Кака задумался о завершении профессиональной карьеры.

"Я больше не чувствую радости от футбола. После матчей я ощущаю только боль. Моё тело не справляется с такими нагрузками, тем более сейчас, когда мне уже 35 лет. Я бы хотел сделать так, как Зинедин Зидан. Он перестал играть, взял паузу, понял, что хочет тренировать, а потом стал работать в академии. Я бы мог пойти по такому же пути" - цитирует обладателя "Золотого мяча" 2007 года Football Italia.

Напомним, что сейчас Кака выступает за американский клуб "Орландо Сити".

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