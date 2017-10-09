Кака задумался о завершении карьеры
Известный бразильский полузащитник Кака задумался о завершении профессиональной карьеры.
"Я больше не чувствую радости от футбола. После матчей я ощущаю только боль. Моё тело не справляется с такими нагрузками, тем более сейчас, когда мне уже 35 лет. Я бы хотел сделать так, как Зинедин Зидан. Он перестал играть, взял паузу, понял, что хочет тренировать, а потом стал работать в академии. Я бы мог пойти по такому же пути" - цитирует обладателя "Золотого мяча" 2007 года Football Italia.
Напомним, что сейчас Кака выступает за американский клуб "Орландо Сити".
Не пропустите: Кака рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Спасительные плюс семь: Нидерланды попробуют совершить чудо в матче против Швеции
-
Решающий бой: Аргентина постарается обыграть Эквадор и выйти на Чемпионат Мира
-
Такие разные цели: Франция принимает Беларусь на "Стад де Франс"
-
В контрольном поединке Россия пройдет тест крепким Ираном
-
Битва за прямую путевку на Чемпионат Мира: Португалия против Швейцарии
Лента новостей
-
Муниаин успешно прооперирован
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на шведского вундеркинда
-
Фурсенко: "Сарсания - потрясающий профессионал с фантастической футбольной эрудицией"
-
Кэйхилл забил 50-й гол за сборную Австралии
-
Буффон: "У Доннаруммы необычайные навыки"
-
Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"
-
"Тоттенхэм" планирует продлить контракт с Уинксом
-
Зидан согласился продать Бэйла
-
Мбаппе побил рекорд Оуэна
-
"Эвертон" хочет купить Доста
-
Хохлов назвал задачи московского "Динамо"
-
Раньери рассказал, в каком игроке нуждается сборная Италии
-
Буффон не смог определить лучшего защитника из числа игроков, с которыми он играл
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется Гачиновичем
-
Бышовец: "Расстроился, что Украина не попала на Чемпионат Мира"
-
Дуглас: "Тренировки с Месси и Неймаром были для меня бесценным опытом"
-
Австралия - Сирия - 2:1 (обзор)
-
Серхио Рамос: "Я одобрил назначение Зидана наставником "Реала"
-
Австралия благодаря дублю 37-летнего Кэхилла обыгрывает Сирию в дополнительное время
-
Кавани: "Рассказал Неймару, что я думаю по поводу нашего инцидента"
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34