"Какая ты? Красивая": Зинченко прикалывается над Стоунзом

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко подшутил над своим одноклубником защитником Джоном Стоунзом.

Хавбек поговорил с партнером по команде на русском языке в тот момент, когда Стоунзу наносили татуировку.

Видео: Стоунз говорит по-русски.

Не пропустите: У игроков австралийского клуба отклеились номера на футболках во время матча. | http://soccernews.ru