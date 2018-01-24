"Какая ты? Красивая": Зинченко прикалывается над Стоунзом

Теги манчестер ситиджон стоунзалександр зинченко

"Какая ты? Красивая": Зинченко прикалывается над Стоунзом

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко подшутил над своим одноклубником защитником Джоном Стоунзом.

Хавбек поговорил с партнером по команде на русском языке в тот момент, когда Стоунзу наносили татуировку.

Видео: Стоунз говорит по-русски.

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