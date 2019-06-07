Какие уроки должен усвоить "Тоттенхэм" после финала Лиги чемпионов

Чуда не свершилось, но «шпоры» вернутся.

1. Нынешний правый защитник никуда не годится

Помните, когда правым флангом «Тоттенхэма» заправлял Кайл Уокер? Давно же это было. При нём была и скорость, и талант, и ненавидели его как нападающие, так и защитники.

Но с 2017 года, когда англичанин перешёл в «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» остаётся без достойной замены. Киран Триппьер и Серж Орье не лишены таланта, но они всё равно недостаточно хороши для такой команды. Оба футболиста уязвимы в защите и мало помогают в атаке. Мадридский финал предоставил Триппьеру шанс вернуть «шпоры» в игру, но он им не воспользовался. Кажется, после этого доверие фанатов к нему было подорвано окончательно.

Триппьер – достойный футболист, но если Почеттино надеется что-то выиграть, ему нужен исполнитель другого уровня.

2. Гарри Кейн – просто человек

Когда стало известно, что Кейн сыграет в финале, многие усомнились в том, что он физически готов. Нет, с этим проблем не было. Беда в другом – англичанин всё ещё восстанавливался ментально, в результате чего все его действия на поле к результату не привели.

Мы все знаем, насколько опасен Кейн может быть в штрафной соперника. Он мастерски умеет заставлять защитника нарушить правила или ошибаться. В Мадриде он пытался избежать Вирджила ван Дейка, то и дело перемещаясь ближе к Матипу, но и это не помогло – в половине случаев камерунец оказывался победителем схватки.

Почеттино нужно понять, что всё ставить на одного нападающего нельзя.

3. Владение – это не всё

Большую часть времени «Тоттенхэм» контролировал игрой, но это ему не помогло. Когда «Ливерпуль» хотел, он прессинговал соперника, и точно также он уходил в оборону.

Юрген Клопп отказался от прессинга, и «шпоры» не знали, что делать со своей свободой. Они были неспешны и туго переходили в атаку, причём подобное они выдали не в первый раз в этом сезоне.

«Ливерпуль» занимался «черновой работой» успешнее, хоть и мяч он удерживал не лучше. Немецкий специалист понимал, что важно не количество времени с мячом, а эффективность. Понимал он и то, что в приоритете должна быть не красивая игра. Всё это указывает на то, что «Ливерпуль» учился на своих ошибках; «Тоттенхэму» это только предстоит.

4. Пора уже определиться с позицией Деле Алли

Центрфорвард? Альтернатива Кейну? Центральный полузащитник? Вингер? Где должен играть Алли?

«Тоттенхэм» не знает. Сам Алли не знает. Как обычно, трудолюбие Алли не поддаётся сомнению, но Деле – талантливый футболист, а не просто выносливый бегун. Это был не лучший сезон для англичанина, которого в своё время сравнивали с Гленном Ходдлом и Стивеном Джеррардом. Но этот финал ему лучше забыть.

Никаких финтов. Никаких трюков. Когда он получил свой шанс, он им не воспользовался. Он талантлив, но ему нужна помощь тренера для того, чтобы направить все свои умения в нужное русло.

5. Нужно имитировать «Ливерпуль»

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял четвёртую строчку АПЛ и трагически проиграл в финале ЛЧ, где ему противостоял «Реал». Согласитесь, очень похоже на нынешний «Тоттенхэм».

Нельзя отрицать, что «шпоры» ещё никогда не забирались так высоко. Финал самого престижного турнира планеты, новый выдающийся стадион, улучшенные условия для тренировок – всё это огромный шаг в правильном направлении. Вдобавок ко всему, с ними всё ещё работает Почеттино – один из лучших тренеров планеты.

Но останавливаться нельзя – нужно инвестировать. Нужно бессовестно копировать «Ливерпуль» и приобретать мировых звёзд. Правый защитник, вратарь, центральный полузащитник и нападающий – усиливать нужно почти все позиции.

В субботу Алиссон стал лучшим игроком матча, в то время как 12 месяцев назад его предшественник Лорис Кариус стоил «Ливерпулю» победы. Какой новичок станет Алиссоном для «шпор»?

