"Какие вы чемпионы?" Уткин раскритиковал "Локомотив" за игру в этом сезоне

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"Какие вы чемпионы?" Уткин раскритиковал "Локомотив" за игру в этом сезоне

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о выступлении московского "Локомотива" в нынешнем сезоне.

"Болельщики "Локомотива", которые продолжают с кайфом и наслаждением – я даже в этом им сильно завидую – ломать свой собственный клуб, энергия разрушения колоссальна, это безумный кайф – заниматься дестроем. Они в основном рассуждают о том, что команда занимала уже второе место. Нет, друзья мои, вы проиграли чемпионство в декабре. В целом проиграть чемпионство в этом году совершенно не позорно, но «Локомотив» утратил все реальные шансы на эту борьбу уже в декабре. Первой его игрой после паузы был матч именно с "Зенитом". И в этой встрече "Локомотив" играл на ничью. Трясущимися губами, свежими, бодрыми – совершенно не по возрасту – коленями, но только на ничью. Ну какие вы чемпионы? Ну совершенно точно. Были вы пятым колесом и остаетесь", — сказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.

После 26 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны второй год подряд стал "Зенит".

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