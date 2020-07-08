"Какие вы чемпионы?" Уткин раскритиковал "Локомотив" за игру в этом сезоне

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о выступлении московского "Локомотива" в нынешнем сезоне.

"Болельщики "Локомотива", которые продолжают с кайфом и наслаждением – я даже в этом им сильно завидую – ломать свой собственный клуб, энергия разрушения колоссальна, это безумный кайф – заниматься дестроем. Они в основном рассуждают о том, что команда занимала уже второе место. Нет, друзья мои, вы проиграли чемпионство в декабре. В целом проиграть чемпионство в этом году совершенно не позорно, но «Локомотив» утратил все реальные шансы на эту борьбу уже в декабре. Первой его игрой после паузы был матч именно с "Зенитом". И в этой встрече "Локомотив" играл на ничью. Трясущимися губами, свежими, бодрыми – совершенно не по возрасту – коленями, но только на ничью. Ну какие вы чемпионы? Ну совершенно точно. Были вы пятым колесом и остаетесь", — сказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.

После 26 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны второй год подряд стал "Зенит".

Не пропустите: Уткин назвал главную причину победы "Зенита" в РПЛ. | http://soccernews.ru