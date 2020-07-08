"Какие вы чемпионы?" Уткин раскритиковал "Локомотив" за игру в этом сезоне
Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о выступлении московского "Локомотива" в нынешнем сезоне.
"Болельщики "Локомотива", которые продолжают с кайфом и наслаждением – я даже в этом им сильно завидую – ломать свой собственный клуб, энергия разрушения колоссальна, это безумный кайф – заниматься дестроем. Они в основном рассуждают о том, что команда занимала уже второе место. Нет, друзья мои, вы проиграли чемпионство в декабре. В целом проиграть чемпионство в этом году совершенно не позорно, но «Локомотив» утратил все реальные шансы на эту борьбу уже в декабре. Первой его игрой после паузы был матч именно с "Зенитом". И в этой встрече "Локомотив" играл на ничью. Трясущимися губами, свежими, бодрыми – совершенно не по возрасту – коленями, но только на ничью. Ну какие вы чемпионы? Ну совершенно точно. Были вы пятым колесом и остаетесь", — сказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.
После 26 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны второй год подряд стал "Зенит".
Не пропустите: Уткин назвал главную причину победы "Зенита" в РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Элдор Шомуродов получил предложение от европейского клуба
-
"Кайрат" объявил о подписании Вагнера Лава
-
"Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука
-
"Спартак" направил жалобу в РФС касательно слов гендиректора "Зенита" по провокационному видео Дзюбы и Азмуна
-
Сарри готов предложить игроку "Челси" Жоржиньо перейти в "Ювентус"
Лента новостей
-
"РБ Лейпциг" купил форварда на замену Вернеру
-
"Барселона" и "Атлетико" поборются за хавбека "Арсенала"
-
"Реал" заработал почти четверть миллиарда евро на продаже своих воспитанников за 4 года
-
"Бавария" нацелилась на французского таланта
-
16-летний вратарь, в которого ударила молния, пришел в себя
-
"Зенит" выкупит трансфер Йордана Осорио
-
Лука Йович самоизолировался дома, так как его друг заразился коронавирусом
-
Артем Милевский прокомментировал информацию о том, что он заболел коронавирусом
-
"Спартак" определился с новым генеральным директором
-
Элдор Шомуродов получил предложение от европейского клуба
-
"Какие вы чемпионы?" Уткин раскритиковал "Локомотив" за игру в этом сезоне
-
"Манчестер Сити" близок к покупке лучшего защитника "Наполи"
-
Эден Азар по-прежнему не может восстановиться после травмы
-
Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе "Краснодара"
-
Арбитр РПЛ заболел коронавирусом
-
Гвардиола высказался о конфликте между Месси и руководством "Барселоны"
-
"Челси" не готов платить за Хаверца требуемую сумму
-
"Кайрат" объявил о подписании Вагнера Лава
-
"Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22