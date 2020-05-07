"Какой он большой": Тарасов показал винт, извлечённый из его ноги

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"Какой он большой": Тарасов показал винт, извлечённый из его ноги

Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов сообщил, что ему сделали операцию с целью извлечь из ноги металлический винт.

"Нахожусь в клинике, мне сделали плановую операцию. Мне вытащили винт из ноги, я был в шоке. Посмотрите, какой он большой. Вот это было в ноге у меня, офигеть", - рассказал Тарасов в сторис инстаграма.

Напомним, что 33-летний полузащитник восстанавливается после закрытого перелома со смещением левой малоберцовый кости и разрыва межберцового синдесмоза. Его возвращение в строй ожидается в июне.

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