Калачёв и Дядюн восстановились после травм

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Калачёв и Дядюн восстановились после травм

Два игрока "Ростова" - полузащитник Тимофей Калачёв и форвард Владимир Дядюн - восстановились после травм, сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста вернулись к тренировкам в общей группе, по индивидуальной программе занимался только хавбек Павел Могилелец.

Таким образом, Калачёв и Дядюн смогут сыграть с "Амкаром" в матче 17-го тура чемпионата России, который состоится 19 ноября.

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