Калачев: "Мое лидерство в списке ассистентов - это необычная история"

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Калачев: "Мое лидерство в списке ассистентов - это необычная история"Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев высказался о выигрыше гонки ассистентов РФПЛ прошлого сезона.

"Однозначно, что я провел свои лучшие сезоны на закате карьеры на позиции крайнего защитника. Это необычная история. Лидерство в списке ассистентов - очень важно для меня. Возраст возрастом, но его можно сделать своим преимуществом. Например, с годами улучшается понимание игры", - цитирует 36-летнего хавбека SportBox.

Напомним, Калачев высказался о своем конфликте с Моуринью. | soccernews.ru

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