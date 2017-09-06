Калачев: "Моуринью мне сказал, что главное, что я не играю в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев прокомментировал конфликтную ситуацию, которая у него случилась с главным тренером английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время очного матча их команд в прошлом сезоне Лиги Европы.

"Что сказал Моуринью? Вы ведь прекрасно понимаете, что это эмоции. Ты борешься за свой клуб и болельщиков, за победу. Просто так получилось, что мы с Моуринью оказались рядом. Это не самое главное. Главное, что я извинился после игры, а он сказал: "Это всего лишь игра, главное, что ты не играешь в "Манчестере", - цитирует 36-летнего хавбека SportBox.

Напомним, Калачев сравнил Кучука с Бердыевым. | soccernews.ru