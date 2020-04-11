Калачёв поблагодарил "Ростов" за решение не продлевать с ним контракт

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Калачёв поблагодарил "Ростов" за решение не продлевать с ним контракт

Бывший полузащитник "Ростова" Тимофей Калачёв признался, что испытывает чувство благодарности по отношению к донскому клубу за решение не продлевать с ним контракт.

"Мне кажется, даже раньше нужно было завершать карьеру. Здоровье дороже! Если лет до 35 любые нагрузки переносил спокойно, то потом было уже тяжеловато. В таком возрасте в профессиональном спорте год за два идёт, все болячки сразу вылезают, сложнее восстанавливаться. Честно, могу только поблагодарить руководителей "Ростова" за то, что не продлили со мной контракт и подтолкнули к решению закончить с футболом в 38 лет", - сказал белорусский хавбек.

Напомним, что Калачёв повесил бутсы на гвоздь в 2019 году. Суммарно он провёл в "Ростове" более 10 лет.

В январе уже бывший футболист вернулся в клуб и стал старшим тренером детско-юношеской команды "жёлто-синих".

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