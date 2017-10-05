Калачёв признан лучшим игроком "Ростова" в сентябре

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Калачёв признан лучшим игроком "Ростова" в сентябре

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачёв признан лучшим игроком команды по итогам сентября.

36-летний белорус стал победителем голосования болельщиков, которое проводилось на официальном сайте клуба.

В сентябре Калачёв сыграл за "Ростов" 4 матча, в которых забил 1 гол. 

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