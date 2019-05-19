Калачев провел последний матч за "Ростов"

Белорусский полузащитник Тимофей Калачев завершил выступления за "Ростов".

Последним матчем за ростовчан для хавбека стала игра 29-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:0). В ней белорус отыграл 45 минут.

38-летний Калачев выступал за "Ростов" с 2010 года. В составе ростовчан он сыграл 289 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 74 результативные передачи. С "Ростовом" белорус становился обладателем Кубка России, а также выигрывал серебряные медали Премьер-лиги.

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