Калачев провел последний матч за "Ростов"

Теги ростовтимофей калачёв

Калачев провел последний матч за "Ростов"

Белорусский полузащитник Тимофей Калачев завершил выступления за "Ростов".

Последним матчем за ростовчан для хавбека стала игра 29-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:0). В ней белорус отыграл 45 минут.

38-летний Калачев выступал за "Ростов" с 2010 года. В составе ростовчан он сыграл 289 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 74 результативные передачи. С "Ростовом" белорус становился обладателем Кубка России, а также выигрывал серебряные медали Премьер-лиги.

Не пропустите: Бердыев отказался профинансировать переходы Еременко и Попова в "Рубин" из своей зарплаты. | http://soccernews.ru

 
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю Руиса (видео голов)

"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю Руиса (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 29 61
2 Краснодар Краснодар 29 53
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 29 53
4 Спартак Москва Спартак Москва 29 49
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 29 48
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 29 45
7 Ростов Ростов 29 41
8 Оренбург Оренбург 29 40
9 Ахмат Ахмат 29 39
10 Урал Урал 29 35
11 Рубин Рубин 28 35
12 Динамо Москва Динамо Москва 29 32
13 Крылья Советов Крылья Советов 29 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 29 20
16 Анжи Анжи 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов