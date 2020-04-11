Калачёв рассказал, почему Слуцкий называл его "вонючкой"

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Калачёв рассказал, почему Слуцкий называл его "вонючкой"

Известный по выступлениям за "Ростов" полузащитник Тимофей Калачёв поведал, почему он получил прозвище "вонючка" от Леонида Слуцкого.

Футболист и тренер знакомы по совместной работе в "Крыльях Советов" в период с 2008 по 2009 год.

"Не обижался, когда Слуцкий называл меня "вонючкой", но и не скажу, что был в восторге. Просто на поле у меня рот не закрывался. Всё время что-то под нос себе бухтел, подсказывал ребятам, мог напихать. Да я и в жизни такой, люблю поворчать. Бывало, что Слуцкий говорил мне это прямо в лицо. Леонид Викторович каждого футболиста своей команды старается уколоть, зацепить, дополнительно мотивировать. "Фишка" такая. Наверное, кому-то в радость. У меня другой характер. Все эти шутки-прибаутки не воспринимал. Огрызался ли я? Ни в коем случае. Понимал, что надо соблюдать субординацию. Но иногда очень хотелось ответить", - рассказал Калачёв.

Напомним, что белорусский хавбек в прошлом году завершил карьеру. Что касается Слуцкого, то с декабря он возглавляет "Рубин".

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