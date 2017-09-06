Калачев сравнил Кучука с Бердыевым

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев сравнил нынешнего главного тренера своей команды Леонида Кучука с ее бывшим наставником Курбаном Бердыевым.

"Кучук и Бердыев - очень разные. Абсолютно отличается подход к тренировочному процессу. При этом оба - очень требовательны, много уделяют времени дисциплине и тактике. Что касается коллектива, то все осталось, как прежде - хорошо", - цитирует 36-летнего хавбека SportBox.

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