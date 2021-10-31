Каладзе вновь выиграл выборы за пост мэра Тбилиси

Фото: инстаграм Кахи Каладзе/Автор неизвестен

Известный грузинский футболист Каха Каладзе избран на второй срок в должности мэра Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.

По сведениям источника, Каладзе набрал 55,6% голосов избирателей, опередив конкурента Ники Мелию (44,4%).

"Жители Тбилиси сказали свое слово. Я очень счастлив. Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю все возможное со своей командой", – сказал Каладзе.

43-летний Каладзе в бытность футболистом выступал за "Самтредия", "Динамо" (Тбилиси), "Динамо" (Киев), "Милан" и "Дженоа". За сборную Грузии провел 83 матча и забил один гол. С 2012 года Каладзе занялся политикой, а в 2017-м - стал мэром Тбилиси.

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